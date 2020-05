FUORI DAI CONFINI

Per Abm un anno di grandi cambiamenti segnato dai lutti e dalla pandemia che potrebbe mettere a rischio le entrate. Ma anche un anno in cui provare a ripartire. A guardare ai nuovi modelli per il terzo settore. Sono questi i temi trattati nell'assemblea di ieri mattina dell'associazione Bellunesi nel mondo. Un incontro rigorosamente virtuale, come impongono le norme anti-assembramento, che ha però permesso la partecipazione di diversi bellunesi all'estero - da Argentina, Svizzera e Germania oltre che di soci e consiglieri in Italia e in provincia di Belluno. Ovviamente, occhi puntati in avanti, con lo sguardo proiettato su un 2020 che si delinea difficile anche per il mondo del volontariato e del Terzo settore, costretto come tutti in questa Fase 2 a fare i conti con restrizioni economiche e necessità di adeguarsi alle normative di sicurezza.

LE PREOCCUPAZIONI

«Molte delle consuete fonti di finanziamento, dai contributi regionali a quelli della Fondazione Cariverona, non arriveranno la premessa del presidente, Oscar De Bona ma stiamo lavorando per far sì che la nostra associazione possa continuare a sostenersi anche in questo momento così critico». Un momento critico, ha aggiunto De Bona, anche per le numerose perdite subite nel 2019, l'anno che ha visto la scomparsa di alcune delle figure storiche dei Bellunesi nel Mondo, in particolare il fondatore e primo Presidente Vincenzo Barcelloni Corte e il direttore in carica per oltre quarant'anni Patrizio De Martin. «Nel ricordare questi elementi che hanno segnato il nostro cammino fin dalla fondazione la riflessione di De Bona voglio rivolgere un pensiero alle vittime del Coronavirus nel nostro territorio». Di situazione economica ha parlato anche il tesoriere, Angelo Paganin. «L'Abm la sua precisazione nel presentare i bilanci 2019 e 2020 del sodalizio - sta dimostrando creatività e capacità di affrontare le problematiche. È un'associazione sana, che riesce a trovare soluzioni anche davanti alle criticità. Lo dovremo fare ancor di più in questo 2020 del tutto particolare».

VIE D'USCITA

Proprio in tema di soluzioni una risorsa particolarmente importante potrà essere rappresentata dal turismo delle radici, quello, cioè, che coinvolge i discendenti degli emigranti bellunesi desiderosi di visitare il territorio di partenza dei loro avi. Su questo argomento ha incentrato il suo intervento Giuliano Vantaggi, consigliere Abm e direttore della Dmo. «Il mio sogno è attivare un progetto in sinergia tra Dmo e Abm con l'obiettivo di portare in provincia i numerosissimi oriundi bellunesi sparsi in giro per il pianeta. I dati ci dicono che lavorando su questo settore potremmo ottenere risultati importanti. Sarà fondamentale coinvolgere le Famiglie all'estero e i contatti di cui l'Abm dispone nei cinque continenti». Sul fronte delle novità, l'assemblea ha inoltre portato in dote due new entry: quella di Vittorio Tison, dottore commercialista e revisore legale dal 2011, che sarà il nuovo revisore unico dei conti. Ma non basta perché ora arriva anche l'inno, una canzone simbolo con cui tenere uniti, attraverso la musica, i bellunesi nel mondo. «Abbiamo chiesto il contributo del sindaco di Vigo di Cadore, Mauro Da Rin Bettina», ha spiegato Oscar De Bona.

