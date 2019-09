Abitare sociale, cantieri al via entro due mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Entro l'anno a Pordenone partiranno i lavori per realizzare tre spazi dedicati al social housing, che in italiano si traduce come abitare sociale. In pole position c'è il Comune, titolare di un progetto co-finanziato dalla Regione che permetterà la realizzazione di tre poli per l'accoglienza delle persone sole ma autosufficienti. Una delle tre residenze sarà dedicata alle donne che in passato hanno subito violenze domestiche e che hanno denunciato i fatti. Il Comune le proteggerà dando loro uno spazio nel quale condividere le giornate e le...