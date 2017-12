«Abita qui da dieci anni, è un tipo schivo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Fortunato Toscano ha 53 anni. E' originario di Reggio Calabria. Ma ha messo radici nella Marca ormai da oltre dieci anni. Precisamente a Spresiano. Qui vive in un appartamento nella zona di via Adige, non troppo distante dalla piazza del centro, dove adesso si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. I vicini di casa lo conoscono in modo superficiale. «È un tipo schivo raccontano a volte è sembrato irascibile. Comunque sempre un po' sulle sue». Nessuno, però, ricorda di aver mai assistito a gesti violenti da...