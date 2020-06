Abbonamenti inutilizzati durante la fase del blocco totale di marzo e aprile? Nessun problema, ci sarà un rimborso in forma di bonus o una proroga a seconda dei casi. Ad assicurarlo è il decreto legge in attesa di approvazione, con possibili modifiche, plausibilmente la prossima settimana. Sarà necessaria un'autocertificazione online, un modulo da scaricare o da compilare e, dopo le verifiche da parte di Actv, sarà possibile ricevere o un voucher o una proroga della durata del titolo di viaggio. La discriminante per accedere al rimborso sarà però quella di non aver effettivamente goduto del servizio, facilmente verificabile dall'azienda grazie ai bip della tessera magnetica. Niente da fare quindi per i furbetti che tenteranno di ricevere comunque lo storno, pur avendo usato l'abbonamento. I beneficiari saranno coloro che hanno sottoscritto un abbonamento annuale o mensile, purché sia stato acquistato in tempi di transizione. Quindi ad esempio chi l'ha comprato prima di marzo e poi si è trovato a non potersi muovere per la quarantena obbligata. Non dovrebbero esser inclusi carnet o biglietti, perché riutilizzabili nel tempo e non vincolati al periodo. Resterà fondamentale però l'autocertificazione. Intanto da domani partono i rinforzi Actv sulla navigazione e sull'automobilistico.

