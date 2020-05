(mf) «Non abbiamo mai detto che non rimborseremo alle famiglie parte dell'abbonamento per lo scuolabus dei loro figli. Il rimborso ci sarà. Prima di definire l'entità, però, bisogna risolvere dei nodi legati ad alcune variabili. Una volta chiarito l'importo, si procederà con la restituzione». Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco, getta acqua sul fuoco dopo le polemiche sollevate dai genitori di alcuni alunni che si sono rivolti all'associazione difesa dei consumatori (Adico). Il gruppo ha intenzione di presentare una diffida per chiedere la restituzione di metà dell'abbonamento, che costa 230 euro all'anno. Per il Comune, però, non ci sono motivi per imboccare le vie legali. «Ci siamo già incontrati con la società dello scuolabus per fare il punto della situazione rivela il primo cittadino una volta definiti tutti i parametri, indicheremo le cifre del rimborso». Oggi il Comune copre complessivamente due terzi delle spese per il trasporto degli alunni. Vuol dire circa 220mila euro all'anno. Le famiglie coprono gli altri 70mila euro. Procedere con i rimborsi non vorrebbe dire altro che aumentare la quota già pagata dal municipio. «Secondo quanto ci è stato riferito ha detto Carlo Garofolini, presidente Adico anche il primo cittadino di Zero Branco ha provato a intercedere per il rimborso, ma l'azienda ha risposto in modo negativo. E' pur vero che i genitori hanno versato il denaro nelle casse dell'amministrazione che, quindi, potrebbe intanto procedere con il rimborso o prevedere una scontistica sul servizio in programma il prossimo anno». Dal canto proprio, Durighetto ha specificato che i rimborsi ci saranno. Resta solo da capire a quanto ammonteranno. Alcune famiglie degli alunni che frequentano le scuole dell'istituto comprensivo, dalle elementari Marconi, Fermi e Pascoli alla media Europa, vorrebbero vedersi restituire direttamente metà della spesa sostenuta per l'abbonamento dello scuolabus.

