«Decine di persone, studenti e lavoratori, chiedono il rimborso parziale dell'abbonamento annuale per il periodo in cui non è stato possibile usufruirlo a causa dell'emergenza Covid-19. Ci spiace per il buco di bilancio, ma non possono pagarlo gli utenti». Carlo Garofolini, presidente di Adico, lancia una sorta di class action su cui, peraltro, Actv non chiude: «Abbiamo posto il problema alla Regione che l'ha riportato al Governo. Attendiamo indicazioni». La questione è ampiamente dibattuta, con vari commenti, anche sulla pagina Facebook di Sciopero dell'abbonamento, tra cui Andrea Rizzardini che domanda: «Sono quasi due mesi che non utilizziamo l'abbonamento annuale e va bene così. Ma la fase 2 si preannuncia non molto fluida per i trasporti. C'è la possibilità di sospendere l'abbonamento per mutate condizioni di una parte?». Quesito che ha generato diversi commenti: c'è chi chiama in ballo il Comune, chi il ministero dei Trasporti e chi ricorda i 600 milioni promessi dal governo. Adico, intanto, tira dritto e parla di una petizione con «decine di adesioni». «Non si possono scaricare i costi sugli utenti che comunque già pagano per un servizio scadente attacca Garofolini, che la settimana prossima manderà una diffida ad Actv e per conoscenza in Comune Il crollo delle entrate per l'azienda è un problema, ma non può essere questo il motivo per non rimborsare. Cerchi altri modi per ripianare il proprio bilancio, magari rivedendo i compensi dei propri dirigenti». «Nessuna azienda di traporto pubblico al momento sta facendo rimborsi spiegano da Actv Abbiamo ben presente il tema. Se sarà presa una decisione a livello politico, noi la applicheremo». (a.spe.)

