TRASPORTO

TREVISO La maggior parte delle famiglie trevigiane con figli in età scolare vedranno rientrare nelle proprie tasche le cifre spese per il trasporto scolastico relative ai mesi del lockdown. Tramite rimborso diretto o con un abbuono sul servizio per l'anno prossimo quasi tutti si vedranno restituire dalle amministrazioni comunali almeno una tassa mensile. Intanto la Mom una decisione l'ha già presa: «Il decreto legge sul rilancio prevede due soluzioni per i rimborsi a studenti e lavoratori - spiega il presidente della società Giacomo Colladon - la prima sono i vaucher, la seconda invece consente alle società dei trasporto di prorogare gli abbonamenti. Noi siamo orientati verso la proroga. Gli studenti potranno utilizzare l'abbonamento attuale anche a settembre, ottobre, novembre: in pratica tre mesi in più, quanti sono stati quelli persi. Per i lavoratori la proroga potrebbe essere di un mese, ma è più complicato individuare a chi farla: c'è chi ha lavorato, chi no e il trasporto pubblico invece non si è mai fermato».

LE SCELTE

Mentre a Follina la spesa è da anni interamente a carico del Comune, tra i più lungimiranti si inserisce anche Conegliano, che già al momento della chiusura forzata delle scuole aveva disposto tra gli aiuti più urgenti alle famiglie proprio il rimborso delle quote per il trasporto scolastico non usufruito. La variazione di bilancio è stata approvata e sul piatto vi è ora poco meno di un milione di euro che andrà a coprire parte delle seconde rate versate dalle famiglie a febbraio per coprire il periodo da gennaio a giugno con una spesa media di 170 euro. Anche a Montebelluna e nel territorio circostante i rimborsi sono decisi e saranno presto realtà: sarà restituita la seconda rata e lo stesso avverrà a Trevignano, Cornuda e Volpago.

INDECISIONI

Unica realtà del Montebellunese dove sul tema rimborsi non vi è ancora alcuna decisione in un senso né nell'altro è Nervesa, dove il sindaco Vettori fa sapere di stare valutando le diverse richieste pervenute dalle famiglie; stesso discorso anche a Treviso, dove il sindaco Mario Conte non ha ancora preso una decisione. Analoga incertezza regna ancora anche sul comune di Ormelle. Nel resto della zona di Oderzo le prospettive sembrano più certe per i genitori dei bambini e ragazzi. A Oderzo già a marzo i nuclei familiari erano stati esonerati dal pagamento della terza rata del trasporto scolastico e nella stessa direzione si sta andando a Mansuè e San Polo di Piave. Altro nodo di notevole importanza è quello che cinge gli scuolabus di Castelfranco, dove il servizio viene appaltato alla società Mom e l'amministrazione comunale attende le decisioni. A Vittorio Veneto le quote relative al mese di marzo sono già rientrate nelle tasche dei genitori e si sta valutando di ampliare il rimborso anche ai mesi di aprile, maggio e giugno. Lo stesso lasso di tempo sarà coperto anche dai 120mila euro stanziati a Farra di Soligo. Un terzo dell'abbonamento sarà poi restituito anche a Casale, circa 70 dei 210 euro versati per ciascun bambino, e a Preganziol dove chi ha concluso il percorso scolastico si vedrà restituire direttamente la somma, mentre chi anche il prossimo anno frequenterà le scuole nel comune si vedrà abbuonare il costo del servizio. A Zero Branco il sindaco Luca Durighetto conferma: «Rimborseremo alle famiglie la parte di abbonamento allo scuolabus relativa al periodo di sospensione delle attività scolastiche». Si parla complessivamente di circa 15mila euro.

R.T

© RIPRODUZIONE RISERVATA