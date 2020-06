TRASPORTI

MESTRE «Due mesi di ristoro per i pendolari Actv? Soluzione da rigettare in toto, almeno per quanto riguarda gli abbonamenti studenteschi». Carlo Garofolini, presidente dell'Adico, critica la proposta dell'azienda che intenderebbe riconoscere solo due mesi di rimborso agli abbonati che non hanno potuto utilizzare il titolo di viaggio durante il lockdown.

«Abbiamo letto con stupore che Actv vorrebbe indennizzare solo marzo e aprile, sostenendo che il lockdown è terminato a maggio attacca Garofolini -. Gli studenti però hanno sottoscritto un abbonamento scolastico che in parte non hanno potuto utilizzare perché appunto le scuole sono chiuse. La logica dell'abbonamento studentesco, molto pubblicizzato da Actv, è appunto quella di fornire il servizio per il periodo in cui i ragazzi vanno in classe». Secondo Adico, in realtà, il ragionamento dovrebbe valere anche per alcuni tipi di lavoratori. «Non tutti hanno potuto riprendere il lavoro a maggio continua Garofolini quindi a nostro giudizio l'azienda dovrà valutare i singoli casi prima di definire il periodo del ristoro». E conclude Garofolini: «In tanti ci chiamano per sapere dove inviare la richiesta di rimborso. Naturalmente è l'Actv che deve comunicarlo e speriamo lo faccia il prima possibile anche perché alcune realtà, come le Ferrovie, hanno già proceduto con i rimborsi».

