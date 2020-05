TRA I NEGOZI

BELLUNO «La speranza, come dice il proverbio, è l'ultima a morire. E noi, nonostante tutte le informazioni che ci arrivavano remassero contro, l'abbiamo auspicato fino all'ultimo di poter riaprire i nostri negozi e i nostri banchetti il 4 maggio. Invece, così non è». L'amarezza dilaga tra i rappresentanti Confcommercio delle categorie moda, ambulanti e oggettistica-articoli per la casa. «Slitta tutto, almeno confidiamo, al 18 maggio. Primi a chiudere ci troviamo a essere gli ultimi a riaprire - afferma Vittorio Zampieri, segretario provinciale Federazione Moda e anche componente del Collegio sindacale nazionale - Questa sembra la cronaca di una morte annunciata. Le aziende del settore hanno effettuato gli acquisti dei prodotti della stagione in corso circa 8 mesi fa e avrebbero dovuto essere messi in vendita a partire dal mese di marzo; ad oggi tutta la merce è ancora imballata in magazzino ed è destinata a rimanere in gran parte invenduta. Abbiamo bisogno di ripartire il prima possibile: urgono liquidità vera attraverso contributi a fondo perduto, zero burocrazia e una moratoria fiscale e contributiva al 30 settembre».

PREVALE IL PESSIMISMO

«Purtroppo sono pessimista - sottolinea Zampieri - il Bellunese è pieno di piccoli negozi di abbigliamento e calzature che vivono sul filo del rasoio col sistema creditizio. Ricordiamoci che se muoiono queste botteghe, in una provincia come la nostra, muore anche il territorio. Così come inevitabilmente si abbasserà la qualità della sanità se non ci saranno questi preziosi contribuenti. Bisogna quindi imparare a convivere con il virus».

MAZZATA FINALE

«La situazione è insostenibile - commenta Walter Schenal, portavoce Ascom del mercato ambulante - non ho mai avuto il telefono così bollente perché tutti i nostri associati, giustamente, scalpitano in attesa di indicazioni certe che purtroppo, invece, non abbiamo. In quanto il decreto parla di riapertura delle vendite al dettaglio dal 18 maggio ma senza citare nello specifico i mercati. Quindi, già dai prossimi giorni, faremo partire un pressing nei confronti di chi di dovere. Con molta fatica per la contrarietà di alcuni Comuni, come ad esempio Feltre e Agordo, siamo riusciti a far ripartire i colleghi dei generi alimentari. Ma gli altri? Con 600 euro di bonus, peraltro non assegnati a tutti, non si va avanti. Fare questo lavoro è già duro di per sè, tant'è che il rinnovo generazionale latita, questo stop rischia di rappresentare la mazzata finale».

CASA E OGGETTISTICA

«L'unico lato positivo - afferma Nerina Roncade, rappresentante del settore oggettistica - è che i nostri articoli per la casa, non seguendo le mode, tornano buoni sempre. Un disastro, invece, il settore bomboniere e liste nozze. I matrimoni sono stati tutti posticipati, nella maggior parte dei casi direttamente al prossimo anno, perché i ristoranti non danno conferme oltre a dover dimezzare i posti a sedere. Stessa dinamica per i battesimi mentre per comunioni e cresime si spera nella possibilità che vengano rinviate in blocco all'autunno. Di certo, inutile nasconderlo, svanirà nel nulla tanta occupazione. Mentre noi, di voglia di lavorare, non ne abbiamo mai avuta così tanta».

Raffaella Gabrieli

