LA CELEBRAZIONE

TREVISO Le vie di uscita dalle grandi questioni, dalle difficoltà e dalle prove di questo momento così travagliato ci sono. Basta saperle vedere. E basta affidarsi allo spirito divino che non lascia mai solo il suo popolo. Con queste parole il vescovo monsignor Tomasi ieri ha presieduto in cattedrale la celebrazione eucaristica per la Pentecoste, ricordando il ritorno alle messe comunitarie. Si torna alla normalità un passo alla volta, con pazienza e prudenza, ma anche con l'entusiasmo che viene dallo Spirito Santo ha detto monsignor Tomasi che, all'inizio della celebrazione, ha voluto ringraziare il prefetto, Maria Rosaria Laganà, e il sindaco Mario Conte, entrambi presenti. «Avete rappresentato a Pasqua e a san Liberale, durante le celebrazioni a porte chiuse, tutta la cittadinanza, le istituzioni, i sindaci di tutta la diocesi. Vi ringrazio per il servizio, per la vicinanza e per essere qui anche adesso» ha detto il vescovo rivolgendosi al prefetto e al sindaco.

UNO SGUARDO NUOVO

Poi, monsignor Tomasi ha ricordato che lo Spirito è già all'opera, stanno già germogliando le dimensioni nuove della vita personale, comunitaria, economica, ecologica, sociale. Sapremo vedere tutto questo? Questo nuovo sguardo ci insegnerà responsabilità e impegno concreto.

Durante l'omelia monsignor Tomasi ha scandito: «Lo Spirito di Dio non ci lascia mai da soli e ci fa trovare vie di uscita anche da tutte le questioni che vanno affrontate a livello locale e globale per poter sperare davvero nella giustizia, nell'uguaglianza, nella pace per tutti. Se ci facciamo davvero toccare dalla presenza delicata e forte dello Spirito possiamo affrontare con una speranza che non delude il futuro non facile che ci attende. Lasciamoci sorprendere dall'inventiva dello Spirito, e le nostre riaperture non ci condurranno di nuovo alla pesantezza di vecchie abitudini e alla tristezza di tante barriere interiori, ma leggeri saremo sospinti dal soffio dello Spirito verso stili di vita rinnovati dalla fiducia nelle infinite risorse di Dio e della persona umana». In conclusione monsignor Tomasi invita a credere che non siamo soli, lo Spirito di Dio è all'opera in tutte le cose, in tutta la realtà, come ricorda papa Francesco nell'enciclica Laudato Si' sulla cura della casa comune, un documento pubblicato proprio il giorno di Pentecoste di 5 anni fa.

LA SFIDA PER IL FUTURO

«Accettiamo con umiltà e con riconoscenza il fatto che siamo parte dell'universo, legati a doppio filo al bene di ogni persona e di ogni creatura. Allarghiamo lo sguardo ad ogni vita. Lo Spirito è già all'opera, stanno già germogliando le dimensioni nuove della vita personale, comunitaria, economica, ecologica, sociale. Sapremo vedere tutto questo? ha concluso il vescovo Michele -. Questo nuovo sguardo ci insegnerà responsabilità ed impegno concreto, fonte e misura della vera gioia».

