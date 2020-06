LA RIPARTENZA

JESOLO Una scommessa ad oggi vinta. E' quella lanciata dall'hotel Silva, struttura fronte mare a due stelle, a conduzione famigliare, che da metà giugno ha riaperto i battenti per accogliere i propri ospiti. Albergo specializzato soprattutto nel mercato straniero, in questa prima parte di stagione la sfida è stata quella di lavorare soprattutto con gli ospiti italiani, con particolare riferimento al nord Italia. «Ad oggi spiega il gestore, Alessandro Furlan - noi siamo in controtendenza rispetto all'andamento generale, registriamo un buon numero di prenotazioni, dall'Italia ma anche dall'estero, probabilmente è il frutto del lavoro svolto nei venti anni di attività». In questa fase, la risposta ottenuta è andata ben oltre ogni iniziale aspettativa. «All'inizio avevamo tutte le paure del caso continua l'albergatore ma i nostri clienti abituali hanno risposto bene e dalle richieste di informazioni ora siamo finalmente passati alle prenotazioni: si va verso il tutto esaurito per i mesi di luglio e agosto». Un andamento che sembra estendersi a tutto il litorale. «Quella che stiamo vivendo è sicuramente una stagione particolare aggiunge Alessandro Furlan è immaginabile, anche dalle richieste ricevute, che molti italiani che fino allo scorso anno trascorrevano le loro vacanze all'estero, quest'anno decidano di rimanere in Italia. Le richieste non mancano, ai nuovi ospiti consiglio di prenotare per tempo perché a breve la situazione sarà la stessa per tutti gli hotel di Jesolo. Siamo una città che ha fatto della cultura dell'ospitalità uno stile di vita, offriamo delle vacanze in assoluta sicurezza, con la massima attenzione ad ogni dettaglio. La nostra qualità è la nostra forza, non dobbiamo dimenticarlo. Per molte strutture c'è il vantaggio della posizione direttamente fronte mare o nelle vie del centro, la gestione famigliare e la cucina tipica. Non vanno dimenticati i servizi innovativi sulla spiaggia con i sistemi no touch e i bagni autopulenti. Abbiamo diverse eccellenze, ripartiamo da queste con la massima fiducia». Totale anche l'attenzione per i prezzi, con un principio preciso: nessuna guerra dei poveri e nessuna corsa al ribasso, ma solo un'attenzione in più nei confronti dell'ospite con una scontistica mirata. «Lo ribadisco conclude Alessandro Furlan stiamo vivendo un'estate particolare e occorre una certa vicinanza nei confronti degli ospiti. Non si tratta di svenderci, ma semplicemente di cercare di aiutare la clientela fidelizzata. Nel nostro caso, in risposta all'emergenza del Coronavirus siamo venuti incontro a tutti i nostri clienti offrendo uno sconto del 10 per cento sul prezzo di listino rispetto all'anno scorso per le prenotazioni dirette».



