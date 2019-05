«Abbiamo perso un ottimo dirigente, colto e attento alle dinamiche dei giovani»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIVENEZIA «Perdiamo, purtroppo, un ottimo dirigente. Il professor Vittore Pecchini ha lasciato un segno al Lido. Con lui abbiamo iniziato e portato avanti il nuovo regolamento scolastico per l'istituto comprensivo Franca Ongaro che poi quest'anno abbiamo portato a conclusione con il suo successore». Nelle parole del presidente del consiglio d'istituto Andrea Bodi è espresso tutto lo sgomento al Lido per la morte di Vittore Pecchini, che nel 2017-18 ha guidato, come reggente, anche le scuole del Lido e Pellestrina. Pecchini aveva...