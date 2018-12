Abbiamo le carte in regola quello che ci manca però è l'autonomia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I COMMENTIBELLUNO Medaglia di legno che vale oro. Il quarto posto di Belluno nella classifica della qualità della vita non è un passo indietro rispetto al primato di un anno fa. Semmai è la conferma che il territorio dolomitico, non necessariamente quello autonomo di Trento e Bolzano, ha le carte in regola per essere un piccolo paradiso. Del resto, i bellunesi lo sanno bene che tra il Piave e le vette rosa si vive bene: non hanno certo bisogno del Sole 24 Ore per ricordarselo. Sanno bene che qualità e bellezza del territorio vanno a...