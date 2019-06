CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Il M5S tornerà più forte di prima». Il messaggio che trapela dalla villa di Bibbona di Beppe Grillo dopo l'incontro con Luigi Di Maio è racchiuso proprio in quel «tutti». Coloro che potrebbero fare «un passo di lato» in caso di rimpasto, come i ministri Giulia Grillo e Danilo Toninelli, ma anche chi (come Roberto Fico) è molto critico con l'attuale gestione del Movimento e sul prosieguo dell'esecutivo. Giulia Grillo, ministra della Salute, data in uscita all'inizio della scorsa settimana, ha...