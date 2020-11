LE TESTIMONIANZE

BELLUNO Avevano aperto l'attività a giugno, oggi hanno un fantoccio appeso come un impiccato fuori dal locale, a dimostrazione di come le misure dell'ultimo Dpcm abbiano ucciso la loro attività. C'erano anche i titolari della trattoria Casa e Cesa di Limana, ieri in piazza. Hanno raccontato la loro storia fatta di coraggio e di soddisfazione, di un successo durato una manciata di mesi prima di sprofondare nell'incubo. «Stava tutto funzionando ha spiegato ieri alla folla Stefano Gazzola -, per quattro mesi e mezzo abbiamo potuto far lavorare sette persone che hanno cosi mantenuto le loro famiglie. Si guadagnavano circa 40 mila euro al mese, stavamo bene, si stava creando un'economia attorno all'attività». Oggi il buio. Quello che era un sogno coltivato per anni si è trasformato in un incubo che sta togliendo il sonno a proprietari e dipendenti.

IL PARADOSSO

«Abbiamo investito per metterci a norma e il nostro locale comunque può ospitare solo 45 persone tenute ad un metro e mezzo di distanza le une dalle altre ha ricordato, prima della provocazione -. Perché, mi chiedo, persone che si conoscono da 40 anni non possono la sera sedersi a mangiare una bistecca insieme? Ci hanno rovinati, ci hanno tolto la libertà. Ditemi cosa cavolo devo fare io di sette dipendenti senza lavoro, tutti con famiglia. Perché le grandi famiglie dei ristoratori di Belluno sta sera non sono qui in piazza con noi? Parlo di quelli che fanno questo lavoro e guadagnano qui a Belluno da cinquant'anni». La critica urlata ha sollevato applausi, in una folla schiacciata, compressa dove le distanze erano saltate. Il socio, Alessandro, ha parlato con la stessa amarezza e la stessa rabbia. «Ci stanno portando a vivere un futuro fatto solo di debiti che non potremo mai saldare viste le continue interruzioni alla vita sociale ha urlato -, lavorativa e sociale che ci impongono e vista la libertà che a poco a poco ci stanno sottraendo con la scusante di una sicurezza personale». Ha parlato di diritto allo svago dopo otto ore di lavoro e di controllo.

SUL COLLE

Anche Diego Antonelli aveva aperto da poco la sua attività. Un vero gesto eroico il suo, di una birreria a Pus, poco sotto il Nevegal. Un luogo che se c'è via vai lavora bene, ma con la chiusura alle 18 si trova penalizzato tanto da spingere il proprietario a chiudere. «Dopo l'ultimo Dpcm abbiamo deciso di fermarci, per cui oggi la birreria Giamaj di Pus è chiusa ha spiegato -, non si riesce a fare l'asporto da lassu, i costi sono troppo alti. Se mi sono pentito? Certo che no, tengo duro e aspetto». Aveva intrapreso l'avventura a ottobre 2019, la prima mazzata è arrivata a marzo. Nei mesi estivi si è ripreso, la voglia di uscire delle persone e gli ampi spazi tra cui una terrazza esterna hanno favorito i guadagni, ma oggi Antonelli è punto a capo. Per questo anche lui, ieri, era in piazza.

PERDITE DA CAPOGIRO

Accanto a lui c'era Gianni, detto Giannino, Mazzucco della pizzeria F40 di piazza dei Martiri. «Sono aperto a pranzo, ma così non si riesce a lavorare e anche se dopo le 18 siamo aperti per l'asporto la richiesta è davvero minima ammette -. Quantificare la perdita? Non penso di sbagliarmi a dire che ogni giorno perdo il 60% del guadagno che avevo prima di tutto questo. A marzo avevo anche pensato di chiudere tutto, di mollare, ci sono stati momenti davvero difficili».

A.Tr.

