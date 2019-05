«Abbatteranno alberi per fare un park». Boraso: «Falsità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BOTTA E RISPOSTAMESTRE «Il Comune in silenzio si prepara a realizzare un nuovo parcheggio in via Po, sacrificando senza che ce ne sia alcuna necessità una parte del parco Bissuola. Non lo permetteremo: vigiliamo e siamo pronti a legarci agli alberi per impedire che qualche malintenzionato venga ad abbatterli». Michele Boato per Amico Albero e Laura Latini con Elio Mattiazzi per il Comitato del Parco Bissuola annunciano battaglia sostenendo che l'Amministrazione comunale ha messo a bilancio 200 mila euro per ricavare nuovi posti auto nella...