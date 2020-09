«Auguro a Luca Zaia buon lavoro. Il mandato degli elettori è stato ampio e importante, come sono importanti le sfide che attendono il Bellunese da qui ai prossimi anni: dalla riuscita dei grandi eventi alla realizzazione di nuove infrastrutture per connettere i territori. Resta molto lavoro da fare e servirà tutta l'energia possibile. L'Associazione degli industriali di Belluno è pronta a dare il suo contributo in termini molto operativi».

A dirlo è Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, che così commenta l'esito delle elezioni regionali in Veneto.

«A Luca Zaia chiedo il massimo impegno per la montagna bellunese, per le sue genti e le sue imprese. Dobbiamo contrastare marginalità e spopolamento, rilanciare la rete viaria tra le valli e accelerare sullo sbocco a nord. Solo così daremo alle nostre aziende che restano assolute eccellenze mondiali la possibilità di continuare a competere e ai nostri giovani l'opportunità di rimanere sul territorio e crescere insieme». Gli industriali della provincia di Belluno, la presidente Lorraine Berton in testa, hanno sempre chiesto alle istituzioni una spinta propositiva e soprattutto un grande impegno sul fronte delle opere pubbliche e della viabilità che, a loro modo di vedere, risulta estremamente penalizzante.

