A VOLTO SCOPERTOIl fumo nero, qualche secondo di attesa, e l'esplosione. Un boato che è risuonato nella corte interna di un condominio al civico 18 di viale San Marco a Marcon, ieri pomeriggio poco dopo le 16.30. La deflagrazione si è sentita anche a oltre un chilometro di distanza, complici le pareti chiuse di quell'anfiteatro di edifici che hanno fatto da cassa di risonanza. Non era un petardo, non era una bomba, anche se l'effetto (quantomeno quello sonoro) è stato decisamente molto simile. A saltare in aria, una bomboletta (pare di...