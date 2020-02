IL TURISMO

VENEZIA Il picco si sarebbe raggiunto stasera: per il martedì grasso, ultimo atto del Carnevale 2020, gli alberghi del centro storico avevano raggiunto il 95% delle presenze. Numeri più che normali negli anni scorsi, diventati un accenno di sorriso sul volto degli albergatori che da novembre combattevano le fake news dell'acqua alta.

E invece, il diluvio.

Prima la paura del coronavirus, poi il Covid19 che bussa a Venezia con i due anziani positivi al virus e domenica pomeriggio la decisione di sospendere tutti i festeggiamenti per il Carnevale, chiudere musei e vietare ogni possibilità di assembramento. Risultato? Quaranta per cento delle disdette (destinate ad aumentare) e stagnazione totale delle nuove prenotazioni. Il tutto a scavare un solco che nel raffronto tra il febbraio 2019 e il febbraio 2020, fa segnare un -70% dei pernottamenti negli hotel del centro storico. In una città già piegata da quanto vissuto da novembre, senza soluzione di continuità.

TANTA PAURA

«La misura di cosa sta succedendo è questa - spiega Vittorio Bonacini, presidente di Ava, l'associazione veneziana albergatori - Un cittadino romeno che aveva prenotato ha detto che il ministero della salute romeno ha imposto a chiunque vada in Italia e in Veneto una quarantena di 40 giorni e per questo ha annullato la prenotazione. Abbiamo chiesto una moratoria dei mutui in essere, domanderemo uno slittamento dell'Imu, della Tari e della Tasi». Poi, ci sono i contratti. Mediamente si tratta di 25 mila lavoratori stagionali, che nei prossimi mesi si sarebbero visti rinnovare i contratti per l'estate e ora sono a rischio. «Porteremo la situazione davanti al Ministero del Lavoro o alla Regione: non sono in grado di dire quanti e se verranno fatti», conclude Bonacini.

«Comprendiamo le paure diffuse - aggiunge il vicedirettore Ava, Daniele Minotto - ma al tempo stesso siamo consapevoli che il nostro sistema sanitario sta tenendo e crediamo che l'immagine di efficienza del nostro territorio alla fine sarà premiata». «Dopo l'acqua alta e l'immenso lavoro fatto per dare una corretta immagine della situazione - aggiunge la vicepresidente Ava, Stefania Stea - ecco questa nuova situazione. Si tratta di casi isolati. Speriamo però che le misure di prevenzione restino circoscritte a questa fase di intervento urgente e di rimetterci in pista prima dell'alta stagione».

«TEMPI DURI»

Paola Mar, assessore al Turismo del Comune di Venezia, dopo l'acqua alta si trova a gestire anche il risvolto economico-turistico dell'emergenza coronavirus a Venezia. Piombata nel bel mezzo di un Carnevale che qualche timido segnale di ripresa l'aveva dato, anche se solamente nei fine settimana.

«La situazione era difficile già prima e adesso la cosa non potrà che arrivare a pesare ulteriormente - commenta Mar - Non saranno tempi facili. È chiaro che bisogna stringere le fila e ripartire, com'è stato per l'acqua alta. La situazione è drammatica, sono tutti molto preoccupati, dagli albergatori ai tour operator, passando per le guide, è un'emergenza nazionale che ti fa restare senza parole».

E il futuro? «Già c'era previsione di un marzo difficile, con una situazione pesante fino a Pasqua, ma l'orizzonte temporale sembra allungarsi». Questo mentre dal comparto crocieristico - al momento fermo e in attesa di ripartire tra la fine di marzo e l'inizio di aprile - non ci sono provvedimenti di blocco o cancellazioni di tappe che riguardano il porto di Venezia.

RISTORANTI IN DIFFICOLTA'

Non solo alberghi, perché il polso di una situazione di per sé complicata lo tastano anche i ristoratori e gli esercenti. «Nemmeno un regista alla Alfred Hitchcock sarebbe riuscito a pensare a una situazione del genere dopo un evento atmosferico come l'acqua alta del 12 novembre - ammette Ernesto Pancin, direttore dell'Aepe, l'associazione che raccoglie gli esercenti - Nemmeno il tempo di riaprire i negozi e i ristoranti e ci capita questa tremenda epidemia. Farà male, perché al di là dei danni dovuti al contagio, ha minato la voglia di muoversi da parte della gente. Le aziende che erano in difficoltà ora vengono colpite ancora di più».

Nicola Munaro

