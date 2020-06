MIRANO

L'inizio e la fine insieme. Ci si torna a vedere al suono dell'ultima campanella: una meteora, ma Mirano almeno riesce dove neanche Venezia era riuscita, celebrando la fine dell'anno scolastico in presenza, anche se per pochi studenti e con tutte le cautele del caso. Sabato mattina ragazzi di quinta e terza media sono stati convocati al parco »Francesca Morvillo, dietro la Casa della Musica, per un momento ufficiale di saluto, in particolare ai loro insegnanti, alla fine di un ciclo scolastico e di vita.

Un rito di passaggio fondamentale e fortemente voltuo da Comune, dirigenze scolastiche, docenti e famiglie, ma anche un momento di riflessione su quanto accaduto e su quello che sarà nel mondo della scuola: per molti ragazzi è stata l'occasione per rivedersi, anche se solo per qualche ora, dopo mesi di blocco e didattica a distanza ed emozionarsi davanti ai loro insegnanti che lasceranno, senza uno schermo a fare da filtro. Un evento breve, intenso e non facile da organizzare: il Comune ha dovuto limitare la presenze, aprendo l'appuntamento solo ai ragazzi dell'ultimo anno delle scuole, con gli alunni accompagnati da un solo genitore, mascherine e gel igienizzante per tutti e accesso al prato in ordine alfabetico e su postazioni già individuate a terra.

Non proprio il massimo della leggerezza, ma a sorvegliare che tutto filasse liscio, come è poi stato, ci ha pensato la protezione civile, impegnata da mesi in diversi fronti dell'emergenza. Mirano è dunque riuscita dove altre città, anche più grandi, a cominciare proprio da Venezia, non erano state in grado di provvedere, nonostante la forte richiesta da parte di studenti e genitori per organizzare almeno un saluto finale tutti insieme.

«E' stato un segnale di ripartenza - ha spiegato la sindaca Maria Rosa Pavanello - molto emozionante, che ha mostrato l'energia, la passione e la voglia di salutarsi di questi ragazzi e che è stata un'iniezione di energia anche per noi amministratori. Nessuno era pronto ad affrontare quello che è accaduto: non è stato semplice e non sarà tutto come prima». Il pensiero è rivolto infatti al nuovo anno che verrà: molte, per alcuni troppe, le incognite che riguardano il ritorno in classe e i comuni saranno, volenti o nolenti, in prima fila. A Mirano poi, ai problemi di garantire spazi e distanziamento in classe, si aggiunge la presenza di un distretto scolastico superiore con 4mila studenti su tre istituti. La competenza, qui, è della Città Metropolitana, ma con il trasporto pubblico locale a mezzo regime c'è il rischio che si crei un ingorgo colossale mandando in crisi la viabilità ogni mattina. «La preoccupazione più grande - spiega Pavanello - è quella inerente la predisposizione degli spazi per la scuola: da sabato hanno formalmente dato poteri straordinari ai sindaci e ai presidenti di provincia nel decreto scuola, ma il mio obiettivo è che la scuola resti uno spazio sereno di relazioni e non militarizzato». C'è da trovare dunque un sistema per garantire aule per la didattica senza dividere le classi e inscatolare i ragazzi e ci si dovrà ingegnare, trovando spazi forse anche esterni alla scuola. «Penso poi - conclude la sindaca - che per le scuole superiori si cercherà di affiancare lezioni a distanza e in aula e ci sarà un mobility manager e una regia tra le scuole e Actv per non creare il blocco».

Filippo De Gaspari

