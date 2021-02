A VENEZIA

La regione cambia colore, aumenta il traffico pedonale su Venezia ma il servizio dei trasporti cittadino non sembra ingranare la marcia prevista. Sono le 7 di lunedì mattina e a piazzale Roma, crocevia per eccellenza dei mezzi pubblici veneziani, specie nelle ore di punta come quelle d'inizio settimana, gli autobus raggiungono le loro piazzole carichi di passeggeri. Non aumenta visibilmente l'intensità dei veicoli in arrivo come preannunciato dal piano del Veneto per il trasporto pubblico locale bensì si assiepano i viaggiatori a bordo. «Nessuno ha conteggiato i presenti quando sono montato in bus alla mia fermata e nemmeno c'è stato qualcuno che durante il viaggio abbia controllato le salite e le discese fino al capolinea», racconta un operaio ai piedi del 4L, dirigendosi al suo cantiere verso ponte Papadopoli. Anche a terra, alcuna differenza, almeno per i veicoli su strada. «Oltre all'autista, soltanto noi e tanti altri studenti o lavoratori schiacciati in autobus zeppi come niente fosse commentano, irritate, tre ragazze del Liceo Artistico Statale, che non rilevano un incremento rispetto alla qualità del servizio in zona arancione per seguire dei laboratori, già le scorse settimane venivamo in sede da Mestre per un paio di giorni al massimo. I bus sono sempre gli stessi e non ci sono più controllori del normale che ti facciano smontare quando la capienza massima è raggiunta. Per fortuna però, altrimenti, con le poche corse a disposizione, se rimanessimo pure giù faremmo tardi a lezione». Analizzando il problema da un altro punto di vista, si direbbe piuttosto per sfortuna. Perché se fino all'ultima domenica di gennaio, a scoraggiare il rischio dei contagi tra i pendolari in viaggio sul capoluogo bastavano la didattica a distanza e lo smart working, ora che gradualmente si ritorna tutti in presenza, il momento dello spostamento casa-ufficio o casa-aula di scuola, e viceversa, è cruciale. Il rischio è di riMbalzare in soli sette giorni dalla luminosa casella gialla a quella rossa e lampeggiante.

LINEE POTENZIATE

Sono quasi le 8 e la situazione agli imbarcaderi è invece più monitorata. «Le linee 3 e 6 del vaporetto sono state potenziate assicura una dipendente della biglietteria di p.le Roma - proprio in vista della riapertura dei licei e del probabile incremento dei lavoratori in transito per Venezia. Avevano già ripreso a circolare ma in forma ridotta. Da oggi (ieri, ndr) le corse sono state estese a più fasce orarie in modo da coprire la mattinata, l'ora di pranzo e il tardo pomeriggio, quei momenti in cui c'è più affluenza e rischio che in cabina ci si accalchi pericolosamente». A pochi metri dal piazzale, in cui continuano a non comparire forze dell'ordine in più che sondino la situazione - se non due agenti di Polizia locale in regolare turno di servizio nei pontili Actv gli stewards prendono il conto. Catenella alla mano, numerano ad alta voce quanti montano o smontano, per eventualmente chiudere il tornello e suggerire di aspettare il vaporetto successivo. Intorno alla pausa pranzo, l'andirivieni al terminal invece si attenua. Nonostante il suono delle campanelle e la fine dei part-time mattutini, i viaggiatori che corrono a prendere il tram o l'autobus, un treno oltre il Calatrava o il battello sono in numero modesto. In sostanza, niente ressa. Tuttavia, ancora nessuno che tra le strisce pedonali e quelle gialle e bianche che riquadrano gli stop sull'asfalto, sorvegli. Passa così inosservato un altro frangente di tempo potenzialmente esplosivo per chi a Venezia rientra a casa con la sua tessera i-mob.

Costanza Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

