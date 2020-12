Il G20 dell'Economia, il prossimo anno, sarà ospitato a Venezia: dal 7 all'11 luglio, all'Arsenale. Lo ha annunciato il sindaco Luigi Brugnaro in una conferenza di fine anno dai toni particolarmente roventi, in cui se l'è presa con i sindacati, il Governo, bollando di «incapacità» e «anarchia» i 5 Stelle e descrivendo certi politici del Pd come «cavalli bolsi». Anche l'anticipazione sul G20 dell'Economia ha innescato una mezza polemica con il senatore veneziano del Pd, Andrea Ferrazzi. «La scelta di Venezia è del Governo e del ministro Roberto Gualtieri - ha ribattuto, stizzito - Brugnaro non c'entra nulla».

A sua volta, Brugnaro ha accusato Ferrazzi per i 60 milioni tolti ai Comuni dall'ultimo Comitatone: «Colpa di un suo emendamento». «Non è vero» la replica del senatore.

Ma le accuse maggiori di Brugnaro sono state per il sottosegretario Andrea Martella, il «grande manovratore» che ha scippato al territorio i poteri su laguna e salvaguardia con l'istituzione della nuova Autorità per la laguna. L'interessato non ha voluto nemmeno replicare. Indignate le opposizioni per lo «sproloquio». Pierpaolo Baretta: «C'è poco da commentare. Siamo oltre la dialettica politica. Anzi, oltre la politica».

Brunetti e Gasparon

a pag. 9 in parte nazionale

e alle pagine II-III

© RIPRODUZIONE RISERVATA