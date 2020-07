CENTRO STORICO

VENEZIA È stata un'ultima domenica di luglio tutto sommato tranquilla quella vissuta da Venezia, dalle sue spiagge, dal mondo dei trasporti e del turismo giornaliero.

E sì che il viatico lasciava presagire una di quelle giornate da ricordare e da bollino nero: da tre giorni infatti i parcheggi di piazzale Roma facevano registrare il tutto esaurito per via della persone che raggiungevano Venezia per la classica gita fuori porta.

In effetti anche ieri la situazione sembrava portare verso questo epilogo: un tweet del Comune di Venezia, rilanciato nel giro di pochissimi secondi anche dalle pagine social di Avm, avvertiva che tutti i parcheggi di piazzale Roma erano esauriti e le auto in arrivo in centro storico sarebbero state dirottate al Tronchetto.

La situazione è rimasta bollente per un paio d'ore: nel primo pomeriggio infatti ancora i canali Twitter di Comune e Avm hanno cinguettato che la centrale della polizia locale di Venezia aveva comunicato come i parcheggi a piazzale Roma fossero tornati disponibili e il traffico si faceva costante, denso, ma regolare.

I MEZZI PUBBLICI

Stesso discorso anche per quanto riguarda i mezzi pubblici: i vaporetti, che hanno iniziato ad essere presi d'assalto - seppur siano ancora lontane le scene immortalate negli scorsi anni con un afflusso turistico pesante - hanno retto ai tanti turisti che si riversavano verso il Lido e le altre isole della laguna di Venezia.

Code ci sono state, ma nessuno è rimasto a terra e la flotta messa in acqua da Avm e Actv è riuscita a rispondere ai bisogni dei tanti che nella giornata di ieri si sono concessi una gita domenicale tra la città e la sua laguna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

