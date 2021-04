Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EMERGENZAVENEZIA Frena, ma non ci sono picchiate. Rallenta però in maniera costante perché è da settimane ormai che nel saldo quotidiano del bollettino regionale il bilancio del Veneziano (inteso come territorio metropolitano) è in attivo nel rapporto tra negativizzati - così si chiamano i guariti nell'era del coronavirus - e nuovi positivi. Basta guardare i numeri, che non mentono mai. Gli attualmente positivi, che sono il risultato...