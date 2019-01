A Venezia 5 nuove pietre d'inciampo riposizionata quella rubata un anno fa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CERIMONIAVENEZIA Cubi in cemento della misura di 10 centimetri per 10, con la parte superiore realizzata in ottone dove sono incisi nome e date di nascita, arresto, deportazione e assassinio delle vittime del nazismo. Sono le cosiddette pietre d'inciampo (in tedesco stolperstein) che a Venezia dal 2014, anno in cui la città ha aderito all'iniziativa con la posa delle prime dodici sono già 78 e sparse tra i diversi sestieri, oltre che al Lido e nell'isola di San Servolo. Tutte posizionate fuori dalla porta di casa di coloro che gli...