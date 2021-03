IL MESSAGGIO

VALLE DI CADORE Empatia e dolcezza ai tempi del covid. Nel video aggiornamento di ieri sera, sulla sua pagina Facebook, Marianna Hofer ha guardato dritto in camera e si è rivolta ai bambini dell'asilo in isolamento fiduciario a causa del virus. «Capisco che sia molto difficile stare chiusi in casa ha detto il sindaco di Valle di Cadore L'obiettivo numero 1 è non rompere nulla. Se farete i bravi, quando tornerete all'asilo vi porterò un regalino». Una cosa è certa. In questi giorni non rimarranno soli: coccolati dai genitori, rassicurati dal sindaco e divertiti dai video delle maestre. Il piccolo focolaio, a Valle di Cadore, è scoppiato giovedì scorso. Due bambini dell'asilo sono risultati positivi e tutti i loro compagni, genitori compresi, sono stati sottoposti a tampone. Lo scuolabus, nel frattempo, è stato sospeso ma l'asilo è rimasto aperto per la classe dei più piccoli. In totale ci sono 11 positivi e 29 persone in isolamento, quasi tutti bambini di 4 e 5 anni. «Sono un po' preoccupata ma la situazione è ancora sotto controllo ha commentato il sindaco Mi dispiace per i bambini in isolamento. So che sono stati tutti bravissimi a fare il tampone. Tenete duro e ci vedremo presto». La situazione in provincia è in continua evoluzione. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 48 nuovi casi che portano gli attualmente positivi a 698 (lunedì erano 670). «La situazione è complessa ma sotto controllo ha chiarito Sandro Cinquetti, direttore del Dipartimento di Prevenzione Oggi registriamo una 50ina di casi al giorno. La tendenza è in leggere crescita ed è verosimile che questo dipenda dalle varianti che hanno come caratteristica il fatto di essere più diffusive». Cioè i positivi rimangono contagiosi più a lungo. Prima si parlava di 8-10 giorni, ora di 13-14, tanto che «si sta discutendo se allungare il periodo di isolamento a 14 giorni, decisione che avrebbe un enorme impatto sociale». I ricoveri covid sono in leggero aumento. Ieri c'erano 81 pazienti positivi negli ospedali di Belluno e Feltre: 51 in area sub-intensiva, 10 gravi in Terapia Intensiva, 20 nelle strutture ospedaliere di comunità. L'unico dato positivo è che negli ultimi giorni non ci sono state vittime da covid-19. Attualmente l'Usl 1 Dolomiti sta eseguendo circa 600 tamponi molecolari e 800 tamponi rapidi al giorno. «Finché rimaniamo sotto i 100 nuovi casi al giorno ha continuato il dottor Cinquetti riusciamo a essere tempestivi nella diagnostica e veloci nel contact tracing. Quindi individuare i contatti dei positivi e metterli in quarantena. Su un binario parallelo viaggia il treno delle vaccinazioni. Ora cominciamo ad avere numeri significativi di vaccinati». Sono quasi 7mila, per la precisione 6.836, le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale e che risultano quindi immunizzate. In totale, invece, l'azienda sanitaria bellunese ha somministrato 18.535 dosi di vaccino di cui 11.699 prime dosi. Soprattutto Pfizer, ma anche Moderna e da poco AstraZeneca. Oggi partirà la vaccinazione a forze dell'ordine, vigili del fuoco e polizia penitenziaria. Saranno distribuiti in 12 date e terminati entro il 29 marzo. Questi i prossimi step: le persone nate nel 1940 riceveranno il vaccino dal 14 al 16 marzo; classe 1939 dal 26 marzo al primo aprile; classe 1938 dal 6 al 10 aprile. Dal 16 al 25 marzo sarà concluso il mondo scuola. Infine sono partite le convocazioni per le persone ad alto grado di vulnerabilità (oncologici con terapia immunosoppressiva in corso e persone che hanno appena subito un trapianto o che ne hanno uno in programma.(D.P.)

