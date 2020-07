GLI ESPOSTI

PORDENONE Tre diffide e due richieste di risarcimento nel giro di sette mesi hanno anticipato i due esposti presentati in Procura dai vertici di Atap Spa e Sti Servizi Trasporti Interregionali Spa contro l'ex presidente Mauro Vagaggini. Gli esposti sono stati depositati il 13 luglio. Il giorno dopo i finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria hanno eseguito il decreto di perquisizione delegato dal sostituto procuratore Carmelo Barbaro e con il quale Vagaggini ha scoperto di essere stato iscritto sul registro degli indagati per l'ipotesi di peculato continuato. «Avevamo il dovere di verificare l'attendibilità dei due dettagliati esposti», ha spiegato il procuratore Raffaele Tito, che segue da vicino l'attività della Guardia di finanza. Le contestazioni arrivano a distanza di tre anni dalla cessazione degli incarichi da parte di Vagaggini, ma anche alla vigilia dell'assemblea dei soci che oggi deciderà sia eventuali azioni di responsabilità sia sul rinnovo delle cariche sociali di Atap. L'ex presidente parla di «coincidenze», di accanimento nei suoi confronti ed è pronto a difendersi per «dimostrare che non ho sperperato denaro pubblico».

L'ESPOSTO ATAP

Sarebbero state le incongruenze segnalate da alcuni dipendenti dell'Atap a spingere il presidente Narciso Gaspardo ad avviare verifiche interne, a rivolgersi all'avvocato Andrea Bellotto e e dare mandato all'avvocato Serena Giliberti di seguire il percorso degli esposti fino proporre opposizione a un'eventuale richiesta di archiviazione. Per mesi sono state spulciate le rendicontazioni che vanno dal 2013 al 2017. A fine giugno il lavoro è terminato e il 3 luglio l'avvocato Bellotto invia a Vagaggini una diffida: lo invita a risarcire entro 7 giorni 119.730 euro. È arduo per l'ex presidente ricostruire anni di rimborsi spese. Come può ricordare il motivo di viaggi o pranzi di lavoro? Secondo il Cda di Atap, non aveva diritto ad alcuna diaria e non era autorizzato a offrire pasti ad altre persone. Nemmeno agli stessi componenti del Cda. «Provenivano tutti dal Pordenonese - si evidenzia nell'esposto - nulla impediva loro di pranzare nelle rispettive case una volta terminati i consigli». Le spese ingiustificate per pasti ammonterebbero a 10.666 euro. Riguardano rimborsi in cui non sono mai stati indicati i nomi dei commensali o tenuti in giorni in cui non c'era il Cda. Lo stesso viene contestato per pernottamenti pari a 1.578 euro, acquisti per 1.873 e l'utilizzo del telepass per 1.191. C'è poi il capitolo delle sponsorizzazioni. Vagaggini, rallista, nell'edizione di ieri del Gazzettino ha spiegato di aver portato striscioni, gazebi e gonfiabili dell'Atap alle manifestazioni organizzate da Knife Racing Maniago, North East Ideas e Scuderie Sagittario per pubblicizzare la società. Nell'esposto si ipotizzano invece conflitti di interesse. Gli contestano di aver utilizzato 14.934 euro di Atap per rally a cui lui stesso avrebbe partecipato come pilota per conto della North East Ideas, società riconducibile alla sua famiglia.

L'ESPOSTO DI STI

Due sono le diffide che l'avvocato Bellotto ha inviato a Vagaggini per la Sti Spa: una è datata 15 gennaio 2020, l'altra 13 luglio. Secondo i calcoli del pool di detective-contabili che ha ricostruito 9 anni di rimborsi spese (dal 2010 al 2019), Vagaggini dovrebbe restituire 114.947 euro. Tra pasti (11mila euro), un soggiorno a Desenzano del Garda (221 euro), acquisti di beni (17.854), telepass (2.913) e rimborsi chilometrici (31.477), anche in questo caso si sono state portate all'attenzione della Procura sponsorizzazioni per 13.200 di rally in cui Vagaggini avrebbe gareggiato con la sua scuderia e che, secondo la denuncia, non avrebbero portato benefici alla Sti.

GLI SFALCI

Nell'esposto si contestano poi lavori per sfalcio dell'erba e della manutenzione delle aree verdi aziendali affidati alle società di Vagaggini: le Onoranze funebri e la City Green ora in liquidazione. La Sti contesta l'importo delle fatture, che sarebbe troppo alto rispetto ai prezzi praticati per le stesse prestazioni da altre società.

Cristina Antonutti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA