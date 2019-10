CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A un giorno dallo scandalo a luci rosse con protagonista don Graziano Rizzo, ex collaboratore della chiesa delle Cave di Padova, un altro prete settantenne si ritrova nella bufera. Questa volta il sacerdote, parroco in una chiesa del Camposampierese, sarebbe vittima di una donna. Una parrocchiana, forse la sua amante, ora ricercata dai militari della Guardia di Finanza per il reato di tentata estorsione. «O mi dai i soldi o diffondo le tue foto hot» avrebbe detto al religioso, con il chiaro intento di spillargli del denaro. L'indagine,...