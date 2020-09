LE ANALISI

UDINE I ricercatori non si accontentano più di capire chi è stato contagiato e chi no. Ora, anche in Friuli, la sfida è riuscire a comprendere chi, fra le persone positive al coronavirus, è potenzialmente più contagioso degli altri. Per questo, nei laboratori dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (AsuFc) si stanno provando i test per la valutazione della presenza delle proteine del virione. L'obiettivo è capire quali, fra i kit sul mercato, siano più affidabili.

Come spiega Francesco Curcio, che guida il Dipartimento di Medicina di laboratorio di Udine, «stiamo facendo diverse prove sui metodi rapidi molecolari. Adesso iniziamo a fare le prove di valutazione sui test che misurano la presenza delle proteine del capside virale, della struttura del rivestimento proteico del virus. Sarà molto importante. È molto probabile, infatti, che una persona in cui si riscontra solo la presenza di Rna ma non delle proteine, non sia particolarmente infettante». Per valutare la presenza delle proteine del virione, «ci sono diverse proposte sul mercato: dobbiamo valutare quale sia la più affidabile». La base su cui poi si fanno le analisi è sempre il classico tampone a cui abbiamo tutti fatto il callo, ma, «invece di misurare la presenza di Rna virale - chiarisce Curcio -, si misura la presenza delle proteine dell'involucro. Questo consente di scoprire non solo se una persona è infetta o no, ma quanto è potenzialmente contagiosa. I kit ci sono già sul mercato. Si tratta solo di validarli». Curcio rammenta infatti che anche in chi ha avuto l'influenza ed è guarito e non presenta più alcun sintomo, si possono riscontrare le tracce di Rna virale «fino a 50 giorni dopo, ma questo non vuol dire che sia infettante». Lo stesso vale per il covid. A Udine, dove ormai si marcia al ritmo di 1500-1600 campioni analizzati al giorno, si avvia alla conclusione anche la validazione dei tamponi rapidi da laboratorio (non quindi le cosiddette saponette o le schedine): «Stiamo validando un paio di proposte. Sicuramente rappresenteranno un ottimo strumento, molto utile nei percorsi di urgenza».

TRASPORTI

Intanto anche in Friuli, dopo lo scontro, anche duro, con il Governo, mette in pratica quanto stabilito dalla Conferenza delle Regioni recependo le linee guida sul trasporto pubblico locale contenute nel decreto della Presidenza del Consiglio del 7 settembre scorso, che fissano all'80% l'occupazione massima dei posti disponibili su autobus urbani, treni e corriere della rete extraurbana. Il presidente Massimiliano Fedriga, infatti, ha firmato l'ordinanza di Protezione civile numero 28 dopo il confronto tra le Regioni e il Governo. Come si ricorderà, Roma si è impegnata a mettere a disposizione delle Regioni i fondi necessari ad adottare misure che possano compensare la riduzione della capienza a bordo dei mezzi. Per gli scuolabus, è consentita l'occupazione fino al 100 per cento dei posti disponibili per un massimo di 15 minuti (alla fine del percorso casa-scuola o all'inizio della corsa da scuola verso casa). Un'eccezione al tetto dell'80% è stabilita invece per i servizi di noleggio con conducente (Ncc), taxi e funivie, per i quali rimane in vigore quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinanza 19/2020.

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

