A Udine salterà la fiera di Santa Caterina, ma non il luna park che, anche alla luce del nuovo Dpcm, si potrà fare, seppur in versione ridotta e nel parcheggio dello stadio anziché in piazza Primo Maggio.

«Gli operatori hanno affidato a un professionista esterno il progetto per l'area nella nuova sede ha spiegato l'assessore alla sicurezza, Alessandro Ciani - e dovranno rispettare i protocolli che comprendono quindi la misurazione della temperatura, il distanziamento, l'igienizzazione delle attrazioni: è agli organizzatori, infatti, che spetta predisporre tutte le iniziative necessarie per ridurre i rischi. Ovviamente ci saranno dei controlli per verificare che le misure siano seguite: l'obiettivo non è fare sanzioni tanto per farle, ma controllare che tutte le manifestazioni si svolgano nel totale rispetto delle prescrizioni e della sicurezza. Lunedì ne abbiamo parlato anche in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica: il nuovo Dpcm, infatti, non vieta i luna park, ma solo fiere e sagre».

E così, mentre ad esempio Tolmezzo ha cancellato l'appuntamento con le giostre, Udine (come d'altronde Codroipo) lo ha mantenuto: l'appuntamento sarà da fine ottobre a metà novembre.

Pilotto a pagina II

© RIPRODUZIONE RISERVATA