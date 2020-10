A Udine, nel cuore del Friuli solidamente manifatturiero, ieri è stato tagliato idealmente il nastro della prima «Impresa formativa» italiana, con l'obiettivo di unire la sapienza artigianale del saper fare con le soluzioni digitali più innovative e creare così quei profili professionali tanto ricercati dalle imprese quanto introvabili: artigiano digitale, designer digitale, maker digitale. Complessivamente 7 corsi in un'impresa nuova di zecca che sarà metà azienda e metà scuola, operativa al padiglione 1 degli stabilimenti di Udine-Gorizia Fiere. Quattrocento i curriculum arrivati fino, per una iniziale disponibilità di 105 posti, 15 per ogni corso. Il progetto regionale della «Impresa formativa» coinvolge la startup digitale 1849&C, spin off della Carrozzeria Castagna Milano, insieme all'ente formativo Ial e alla stessa Regione, con la collaborazione del Cluster manifatturiero Cometa, grazie al cui intervento i corsi saranno gratuiti per i frequentanti. «Non ci sono giovani che vogliano fare lavori di carattere manuale, anche se oggi ciò significa operare con frese, stampanti 3D e modelli matematici spiega Gioacchino Acampora, di Carozzeria Castagna e manca la preparazione specifica, per cui i ragazzi che arrivano in aziende sono da formare. Accade così che, man mano che i maestri artigiani vanno in pensione, non c'è il ricambio» Lanfrit a pagina II

