A TORREPORDENONE Una serie di transenne una vicina all'altra delimita una superficie che, sino a novembre dello scorso anno, ospitava una cinquantina di lapidi. Impossibile al momento non soltanto accedervi ma anche guardare all'interno. Nulla di strano dal momento che ci sono lavori in corso come testimoniano alcuni cartelli affissi, se non fosse che le operazioni di smantellamento si sono concluse a febbraio e che i famigliari da metà novembre del 2017 non possono nemmeno avvicinarsi alla zona del cimitero dove sono sepolti i loro cari. Non...