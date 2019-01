CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A terra in un dirupo, senza vita. Questo il rebus che si sono trovati di fronte i carabinieri di Caprile che ieri intorno alle 12 hanno chiamato il 118 richiedendo i soccorsi per la persona rinvenuta da alcuni sciatori. La scoperta è avvenuta sulla pista Pian dei sec, nel comune di Alleghe, nel comprensorio sciistico del Civetta. Come hanno poi appurato gli operatori l'uomo era ormai morto. Ma solo dopo diverse ore si è avuta la certezza che era deceduto a causa di un incidente sugli sci. La vittima è Roberto Callegher, 63 anni, nato a...