A TAVOLA

MESTRE Aspettando di sapere come sarà il Natale, ormai questione di ore chiuso del tutto, semichiuso, chissà - la ristorazione fa un primo bilancio della sua nuova vita, quella in cui le cene sono vietate, le saracinesche abbassate di sera, al ristorante ci si può andare solo a pranzo. E si sforzano di essere ottimisti.

Gigi Pennello, storico patron da una vita dell'altrettanto storico Caffè Concerto a Favaro Veneto, è uno di quelli al quale le ultime ordinanze hanno cambiato la vita. Perché nel suo caso quello cioè di chi apriva solo di sera il mondo si è letteralmente rovesciato. «Devo dire che è stato perfino emozionante lavorare in orari in cui di solito stavamo a casa e viceversa. Ma anche vedere come molti nostri clienti, pur di venire da noi, abbiano trovato il modo di far diventare il pranzo la nuova cena. In fondo per chi riesce a ritagliarsi tempo il pranzo è un privilegio perché consente di bere un bicchiere in più e mangiare un boccone in più avendo poi il tempo per smaltirlo. Noto che le persone se lo godono di più. In fondo vietare una cosa è un modo per farla apprezzare maggiormente».

L'INCOGNITA

Quanto al Natale, per Gigi cambierà poco: «Siamo sempre stati chiusi il 25 e anche a Santo Stefano, ma le prospettive sono quelle di lavorare molto con l'asporto, più del solito. Chi è abituato ad andare al ristorante in quei giorni difficilmente avrà voglia quest'anno di mettersi a cucinare. E poi devo dire che la gente si adegua. Ti faccio un esempio: negli ultimi anni abbiamo curato la cena di Confindustria all'Arsenale, quest'anno non sarà possibile farla, e allora si è deciso di preparare un box per tutti gli invitati che lo riceveranno a casa in tutto il Veneto. Poi si faranno gli auguri online collegandosi tutti assieme. Ci si dà da fare, insomma, si inventa. Pensa che abbiamo preparato la castradina per i soci della Canottieri Querini e l'abbiamo consegnata a ciascuno».

Se andare a pranzo al ristorante è - bene o male - normale, farlo in pizzeria lo è un po' meno. Eppure anche Ruggero Ravagnan, ad Asseggiano, ha dovuto ribaltare la sue abitudini, alzando le serrande a mezzogiorno anche se solo nel fine settimana - per chiuderle poi la sera. Funziona? «Funziona sì, non andiamo quasi mai sotto i novanta coperti, anche se potremmo fare di più, ma preferiamo mantenere spazi e distanze più che corrette. Stiamo valutando se aggiungere anche l'apertura al venerdì e saremo sicuramente aperti la settimana prima di Natale. Devo dire che è una bella esperienza anche per noi lavorare alla luce del sole e i clienti sono più rilassati. Poi, la sera, funzionano bene sia l'asporto sia la consegna a domicilio».

È cambiata la vita anche a Nadir Romanello e alla moglie Moiza Vigo. Il loro Macaco, fra via Mestrina e Piazza Barche, è da anni appuntamento irrinunciabile per un aperitivo di qualità, fra vini di livello e cicchetti golosi, e la chiusura serale è stata una bella mazzata: «Anche noi per molto tempo siamo stati chiusi a pranzo per scelta racconta Nadir - perché il lavoro serale ci dava tante soddisfazioni e anche tanto impegno. Adesso il pranzo comincia a funzionare, ma non è paragonabile né dal punto di vista economico né per quanto riguarda il tipo di lavoro in cucina. È complicato muoversi, perché la clientela è mista, c'è chi viene per un piatto gourmet e per godersi quella che una volta era la cena, e chi invece cerca solo un piatto svelto nella pausa lavoro. E noi, anche nel pensare il menu, dobbiamo stare in altalena e accontentare tutti. Quanto al Natale noi siamo sempre stati chiusi, ma certo perderemo le cene pre-natalizie, da sempre un classico. Insomma, il danno c'è e non è piccolo. Ma teniamo duro, ci facciamo venire delle idee, non stiamo fermi e speriamo di restare a galla fino alla fine di questo periodo».

PENSIONE RINVIATA

Da quarant'anni baluardo della semplice e buona cucina veneta e della buona accoglienza, Angelino Lino Moro, per tutti il Moro, che è anche il nome del suo ristorantino, a pochi passi dalla stazione di Mestre, ha un motivo in più per essere contrariato: «Avevo deciso di andare in pensione e cedere il ristorante, sono qui da sempre e mando avanti il ristorante dal 1978, insomma il mio l'ho fatto. L'anno scorso avevo ricevuto un'offerta molto interessante, ma ho scelto di andare avanti ancora un po'. Ed è stato un grave errore. Adesso sono incatenato, perché vendere in questo momento vorrebbe dire buttare al vento una vita di lavoro, ma per sperare che il locale torni appetibile e cederlo ad un prezzo corretto, dovrò aspettare almeno 3-4 anni. Il lavoro? È quello che è, si lavoricchia, abbiamo semplificato un po' il menu, facciamo qualcosa con l'asporto, ma poco, qualche tartare, che è il nostro piatto iconico. Se penso che mi immaginavo già a svernare da mia figlia in Colombia e adesso non so fino a quando sarò prigioniero in casa mia».

Claudio De Min

