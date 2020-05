A TAVOLA

BELLUNO Anche il mondo della ristorazione si avvia alla riapertura rinfrancato dalle ultime novità normative. La strada per il ritorno alla normalità appare ancora lunga e tortuosa, ma meno ripida rispetto ai giorni scorsi.

BOCCATA DI OSSIGENO

«I governatori delle regioni, indipendentemente dal loro credo politico, hanno dimostrato di capire le nostre esigenze: le nuove linee guida concordate con il governo per le riaperture sono una bella boccata d'ossigeno dice Rossana Roma, ristoratrice al Dolada e presidente di Fipe Belluno, la Federazione italiana pubblici esercizi -. Intanto è stata molto positiva la riduzione a un metro della distanza tra i clienti, abbandonando l'idea dei 4 metri quadrati. Anche il problema che si prospettava con l'Inail è stato superato poiché è stato fornito un chiarimento che prevede che l'eventuale contagio sul lavoro per Covid non sarà collegato direttamente a responsabilità del datore di lavoro». E tutto questo dà grande sollievo alla categoria, ma non basterà - a detta della stessa Roma - a eliminare le difficoltà da affrontare. «Ma se fino a venerdì ci trovavamo dinnanzi a un'ecatombe, ora iniziamo a intravedere la luce in fondo al tunnel. Poi non viaggeremo certo su un'autostrada, perché dovremo gestire la convivenza con il Coronavirus. Ci saranno dei comportamenti ai quali dovremo abituarci. Però è stato così anche quando entrarono in vigore le procedure haccp, che ci sembravano impossibili da applicare. Le nuove direttive ci rendono più fiduciosi».

L'ACCOGLIENZA

Compatibilmente con le prescrizioni, tanti ristoratori vogliono tornare a offrire un'accoglienza calorosa. «Avremo l'obbligo di mettere le mascherine chirurgiche e per sdramatizzare saremmo anche disposti a presentarci con modelli colorati se ce ne fossero scherza Renzo Dal Farra, patron della Locanda San Lorenzo -. Il nostro desiderio rimarrà quello di far rilassare chi viene a trovarci. Risolveremo anche con la tecnologia questioni pratiche come quella dell'impossibilità di presentare un menu cartaceo. Io ho pensato di far trovare sul tavolo un qr code che letto con uno smartphone darà subito la possibilità di consultare menu e carta dei vini. E se il cliente non dispone di un telefono adatto gli forniremo un tablet... sanificato».

SI SPERA NEL METEO

«È stato un periodo difficile, anche mentalmente. Ma dopo il temporale torna sempre il sereno dice Norina Barattin dalla locanda San Martino a Chies d'Alpago . Quello delle distanze era un serio problema: fossero rimaste in vigore le prescrizioni annunciate, sarebbe stato davvero difficile riaprire con serenità. Un limite massimo di capienza che prevedeva uno spazio non inferiore ai 4 metri quadrati per ogni cliente era davvero troppo penalizzante e insostenibile. Migliorato il contesto normativo, speriamo che anche il tempo sia favorevole, così da sfruttare gli spazi aperti e tornare ad accogliere i clienti con il sorriso».

UNA SETTIMANA IN PIÙ

«La distanza di almeno un metro di separazione tra clienti è più gestibile conferma Andrea Riboni dalla Locanda Solagna di Vas -. Ciò non significa poter tornare subito ad aprire in velocità. Per questo ho scelto di prendermi un'altra settimana così da essere certo di attuare tutti gli adeguamenti che serviranno a garantire la sicurezza a noi, ai collaboratori e ai clienti. Servirebbe un'ordinanza regionale con le precise misure da attuare. Comunque ritengo ci siano già le condizioni per pensare a un primo evento di raccolta fondi che organizzerò a breve».

Andrea Ciprian

