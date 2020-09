Come promesso dal Comune di Tarvisio, puntuale ieri è arrivata l'ordinanza contingibile e urgente che ha istituito una zona rossa presso l'ex caserma Meloni a Coccau, nel tentativo di contenere il rischio di diffusione del Covid-19. Da martedì infatti, a distanza di 131 giorni dall'ultima guarigione, la cittadina della Valcanale ha fatto registrare un nuovo contagio. A risultare infetto è stato uno dei 29 richiedenti asilo che da un paio di settimane si trovano nella struttura. Immediate sono scattate le procedure del caso, tra cui il trasferimento della persona in una struttura idonea. Sempre ieri, i restanti profughi sono stati sottoposti a tampone. Stessa sorte è toccata anche ai quattro operatori della Cooperativa Sociale Medihospes che lavorano all'interno dell'edificio. «Credo che i risultati potranno giungere entro venerdì - spiega il sindaco Renzo Zanette -. Ovviamente non appena avremo notizie sarà mia cura informare la popolazione». L'ordinanza prevede anche il prolungamento della quarantena fino al 20 settembre compreso, periodo fino al quale c'è il tassativo divieto di entrare e uscire dall'ex caserma se non per giustificati motivi. Proprio per scongiurare eventuali fughe, il primo cittadino ha inviato il documento alla Questura nella speranza di ottenere più pattuglie oltre alla presenza di forze dell'ordine per una sorveglianza sulle ventiquattro ore. «Siamo in attesa di una risposta per capire quali saranno le modalità di controllo - prosegue Zanette - sperando ci sia personale a sufficienza per garantire la cosa». Intanto oggi si svolgerà un incontro anche con il comandante della Polizia Locale di Tarvisio così da verificare se sarà necessario prevedere anche un loro intervento. Il sindaco, però, si augura vivamente «che non sia necessario alcun tipo di integrazione da parte nostra».

Tiziano Gualtieri

