Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Aumento del numero di prime dosi somministrabili a fine luglio nell'hub di Tarvisio e, in più, uno sconto del 50 per cento agli impianti di risalita gestiti da PromoturismoFvg per tutti coloro che si sottoporranno all'inoculazione del vaccino. È così che la Regione intende massimizzare la copertura della popolazione nei confronti del Covid-19 e in particolare alle varianti del virus che potrebbero interessare le nostre zone. L'operazione...