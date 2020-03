I CONTROLLI

BELLUNO Quasi 800 persone identificate ogni giorno e circa 2mila blitz in altrettanti negozi della provincia ogni 24 ore. Sono i numeri impressionanti dei primi quattro giorni di controlli anti-contagio portati avanti dalle forze dell'ordine questa settimana, nell'ambito del dispositivo coordinato dalla Prefettura. Il 4% circa della popolazione controllata non ha ancora capito: deve stare a casa per evitare che il virus si propaghi e così sono fioccate 117 denunce.

I NUMERI DELL'ATTIVITÀ

Da lunedì 16 marzo a giovedì 19 sono state controllate 3075 persone: si è iniziato con 725 il primo giorno, 705 martedì, 903 mercoledì e 742 identificati nella giornata di giovedì. E manca ancora tutto il fine settimana quando i controlli vengono ulteriormente rinforzati, la previsione quindi è che si sfiorerá quota 5mila controlli. Tutte le persone denunciate sono finite nei guai per la violazione dell'articolo 650 del codice penale, ovvero il mancato rispetto dell'ordine dell'autoritá. In totale 117 sono stati denunciati (27 il primo giorno, 33 martedì, 26 mercoledì, 31 giovedì). Sono forse la parte più debole della quarantena imposta alla società tutta per riuscire a spezzare la catena del contagio: i cittadini che escono senza giustificato motivo in barba alle regole.

ESERCIZI COMMERCIALI

Sul fronte dei negozi, nonostante i controlli siano stati ancora più serrati, i titolari denunciati sono stati 6. In totale gli accertamenti in altrettanti esercizi commerciali sono stati 7885 da lunedì a giovedì: si è iniziato con 1805, 1907 martedì, 2111 mercoledì e 2062 nella giornata di giovedì. Ogni giorno ci sono state denunce per il mancato rispetto delle regole, ma il dato totale è di 6 negozi nei guai. In due casi è scattata anche la sospensione della licenza.

IN PRIMA LINEA

Paletta, verbali, guanti, mascherina. È questa la dotazione di chi ogni giorno, al tempo del coronavirus, deve salvaguardare la salute dei cittadini controllando che ciascuno rispetti le regole. Pattuglie di polizia di Stato, carabinieri, guardia di Finanza, che a loro volta, in qualche caso hanno anche pagato l'esposizione al contagio, scendono in strada ogni giorno per verificare il rispetto delle norme anti-coronavirus. I controlli andranno avanti anche nei prossimi giorni, con un'impennata nel fine settimana, soprattutto dopo le norme piu' restrittive emanate in queste ore che vietano anche le passeggiate: le pattuglie si spingeranno anche ad alta quota per accertarsi che nessuno faccia il furbetto.

