Qualcuno evidentemente non ha capito che essere passati in zona gialla non significa aver fatto cadere le prescrizioni precedenti. E così i carabinieri, in centro storico, hanno sanzionato dieci persone per violazioni legate ai provvedimenti anti contagio. In particolare sono stati multati due gruppi perché stavano passeggiando per la città oltre l'orario del coprifuoco, le 22. Un primo gruppetto a Cannaregio, il secondo a Burano, tutti molto giovani: non avendo alcun giustificato motivo, quindi, è scattata la sanzione prevista di 400 euro. Inoltre a Santa Croce, intorno alle 21, i militari hanno trovato un bacaro aperto. Il locale stava ancora servendo, nonostante il limite di apertura tassativo fino alle 18 sia ancora in vigore. Oltre al titolare, anche i due clienti sono stati sanzionati. Qui, inoltre, i due clienti hanno ripreso l'operato dei carabinieri con i cellulari in senso di sfida. Una diffusione di quelle immagini potrebbe portare per loro una ulteriore sanzione. Non tutti i sanzionati hanno preso bene la multa, qualcuno è andato ben al di là del consentito e i carabinieri stanno valutando se procedere anche, per quei casi, con una denuncia.

I veneziani si sono fatti notare anche fuori dai confini dell'area metropolitana (e della regione). A Bologna, infatti, i carabinieri hanno interrotto una festa in casa organizzata da otto studenti. I militari sono intervenuti verso le 3 dopo alcune segnalazioni di rumori, musica e schiamazzi che provenivano da un appartamento, disturbando i residenti. La pattuglia si è trovata di fronte una festicciola' alla quale stavano partecipando otto studenti universitari (bolognesi e appunto di Venezia, oltre ad altri amici provenienti dalle province di Piacenza e Avellino), di età compresa tra i 22 e i 25 anni. Per tutti è scattata la sanzione di 400 euro per l'inosservanza delle norme anti Covid.

