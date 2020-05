CHIOGGIA

Pioggia di telefonate, ieri, al centralino della polizia locale per chiedere informazioni sull'apertura delle spiagge e sulle condizioni di balneabilità: il segno che la completa riapertura del litorale di Sottomarina è più attesa che mai, ma che la gente si muove, comunque, con prudenza, per evitare situazioni di eccessivo affollamento. E, infatti, i bagnanti arrivati ieri erano tanti, ma un po' al di sotto delle attese (o, forse, delle speranze). Sta di fatto che non ci sono stati particolari problemi né di traffico, né di ressa sulla spiaggia o nei locali. Effetto, probabilmente, di due fattori: le previsioni meteo che non erano incoraggianti e una certa prudenza post lockdown. Gli stabilimenti balneari erano, in gran parte, aperti anche se non tutti al massimo della loro potenzialità. Quelli più grandi, con un lavoro di allestimento più impegnativo, hanno qualche difficoltà in più. «Ma io vedo che tutti stanno correndo per essere pronti al meglio dice Silvia Vianello, presidente del Consorzio ConChioggiaSì e credo che per il prossimo week end tutti saranno al 100%». Tutti i turisti, comunque, osservano comportamenti disciplinati e rispettosi delle regole, e non ci sono lamentele evidenti neppure per il divieto di balneazione, motivato dalla mancanza del servizio di salvataggio e non certo dalla qualità delle acque, vista la conferma della Bandiera blu anche quest'anno. Qui, però, influisce anche la temperatura dell'acqua, non ancora ottimale per i bagni.

Diego Degan

