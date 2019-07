A Sottomarina controllano i gestori «Anche qui i pattuglioni della questura»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CHIOGGIA Chioggia non è Jesolo. Purtroppo o per fortuna, secondo i punti di vista, la città lagunare non sembra risentire in maniera allarmante degli sballi del sabato sera. Se è vero, infatti, che i numeri del turismo jesolano vengono spesso visti con una punta di invidia dagli operatori, e dai cittadini, chioggiotti, è anche vero che il confronto, in tema di ordine pubblico, cambia. «Qui non abbiamo dice il comandante della polizia locale, Michele Tiozzo grandi spazi aperti dove si radunano migliaia di giovani, creando situazioni...