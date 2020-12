PERCORSI APERTI

COMELICO SUPERIORE Non è tutta nera, la stagione invernale delle Dolomiti. A Padola ha il colore bianco della neve delle piste da fondo, prese d'assalto in questi ultimi giorni dagli sciatori della pianura. Se non si può scendere in picchiata lungo le discese degli impianti chiusi, insomma, gli amanti degli sport invernali si adattano al fondo o indossano le ciaspe. Quelli della Val Comelico Star vedono il bicchiere mezzo pieno.

L'OFFERTA

Sono stati i primi ad aprire i loro tracciati il 4 dicembre con neve artificiale su cui poi è caduta la grande nevicata di una decina di giorni fa. Dal primo percorso di pochi chilometri sono arrivati ad attivare tutta l'offerta fatta, complessivamente di 48 chilometri. Ora si lavora per riuscire a mettere a disposizione anche il sentiero pedonale: 8 chilometri in tutto, di cui 5 già con la manutenzione mentre sugli ultimi tre sono cadute piante e c'è del lavoro da fare. C'è ottimismo, in questo angolo delle terre alte bellunesi, anche se il lockdown pende sopra le teste degli imprenditori come una spada di Damocle.

SODDISFAZIONE

«Noi per adesso siamo molto contenti ammette Andrea D'Ambros, presidente della Val Comelico Star -, siamo stati i primi ad aprire il 4 dicembre e la risposta da parte degli utenti c'è stata. Arrivano per lo più appassionati del fondo di vecchia data e persone dalla pianura, lo scorso fine settimana sopratutto dalla provincia di Treviso». La pista pedonale da percorrere con le ciaspe parte da Padola e porta al rifugio Lunelli e sarebbe una novità su cui la società stava lavorando almeno da due anni; riuscire ad aprirla nell'inverno della riscoperta del fondo e delle ciaspe sarebbe un bel colpo per D'Ambros e co. Lo scorso anno la zona stava iniziando ad essere battuta anche da polacchi e cechi e la stagione si era chiusa con un incremento dei passaggi del 20% rispetto al 2018, con complessivi mille giornalieri tra dicembre e marzo e circa 100 stagionali. Quest'anno potrebbe addirittura andare meglio, nonostante l'imminente lockdown.

INDOTTO

Un noleggio sci è già aperto, vicino alle piste mentre l'altro tornerà in attività a partire da gennaio. C'è ottimismo ma non manca un po' di tensione, perché per far partire bene l'attività sono stati investiti soldi e oggi c'è voglia di far funzionare le piste e far divertire le persone. «Abbiamo fatto un primo innevamento artificiale spiega ancora D'Ambros e naturalmente ci sono state anche le spese del gasolio, speriamo si possa continuare a lavorare. Assembramenti? Qui proprio no. Per evitarne in modo assoluto abbiamo chiuso gli spogliatoi e i biglietti si acquistano online su www.geoticket.it, così non si formano code alla casetta. Qui adesso è tutto aperto e c'è passaggio, ma chi lo sa se domenica dovremo chiudere».

Alessia Trentin

