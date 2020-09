Il caos rientri riporta alla mente le polemiche sul caso Silea. Lì la dirigente, sentiti genitori e Comune, aveva scelto di dire no al rientro pomeridiano e di spalmare l'orario curricolare la mattina. Ma il servizio di doposcuola fornito dal Comune aveva per forza di cose costi triplicati. Da qui la protesta dei genitori. «Sapevamo che sarebbe finita così. E quindi su consiglio della preside abbiamo fornito un servizio alternativo. Alcuni genitori hanno voluto criticarci per le tariffe inevitabilmente lievitate. Purtroppo l'alternativa l'abbiamo sotto gli occhi. Ad oggi, con questi numeri, la scuola non è in grado di garantire insegnanti sufficienti». Così Rossella Cendron, sindaco di Silea, sul tema dei rientri pomeridiani. «La raccolta firme si è fermata a venti. Le famiglie hanno capito che abbiamo agito con buonsenso. Abbiamo avuto il coraggio di mettere in discussione tutto da fine luglio. Certo, il disagio del pomeriggio esiste, ma c'è stato il tempo di organizzarsi. L'obiettivo era non perdere ore di scuola, come invece sta accadendo altrove. Una scelta prudenziale e garantista». Sul dovere di garantire il rientro pomeridiano interviene però il dirigente scolastico Ada Vendrame: «Credo che la scuola debba dare questo servizio, tenere conto delle oggettive difficoltà e attrezzarsi. Quest'anno la difficoltà è evidente, ma non al punto da mettere in discussione il rientro» conclude la dirigente.

