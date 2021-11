Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

A settembre erano stati fatti poco più di 15mila tamponi nelle farmacie polesane che si sono attivate su questo fronte. A ottobre sono stati quasi 26mila, stante l'inizio dell'obbligo del Green pass per accedere al luogo di lavoro, avviato il 15 di quel mese.La presidente di Federfarma Rovigo, Claudia Pietropoli, snocciola i dati del servizio fatto dagli esercizi in questo periodo e spiega come le agende degli appuntamenti siano ormai piene...