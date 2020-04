A Sedico sono sempre più numerosi gli esercizi commerciali che si sono organizzati per eseguire consegne a domicilio di generi alimentari e beni di prima necessità. L'amministrazione comunale ha diffuso la lista aggiornata di tali attività pensate anzitutto per gli anziani. Si sono resi disponibili al servizio da subito alimentari da Lia, Tiziano Vigne, macelleria Perera, poi via via si sono aggiunti Mares frutta e verdura, Panificio Dal Pont, Ortofrutta Da Rafaella, Nab (fornisce alimenti e latte per bimbi), latteria di Sedico, De Bastiani formaggi, Kanguro, My Pizza, William Gas (per la consegna a domicilio bombole a gas), Baby B - La Briciola, pizzeria La buona tavola, vivaio Varotto, vivaio Frescura, azienda agricola Mares, Rte (una ditta di elettrodomestici) e Speedy Pizza. Le persone interessate devono telefonare direttamente agli esercizi commerciali in questione. Alcuni di questi esercizi commerciali eseguono la consegna a domicilio gratuitamente, altri richiedono un contributo, in base alla distanza. L'amministrazione comunale pertanto consiglia di contattare l'esercizio commerciale più vicino. Alcuni negozi di generi alimentari (cooperativa di consumo di Sedico, Kanguro, Super W di Mas e Sedico e negozio di alimentari Dal Farra) preparano dei pacchi spesa che vengono consegnati a domicilio dai volontari (in questo caso bisogna contattare l'azienda speciale Sedico servizi al 3783015783). Sempre alla Sedico servizi ci si deve rivolgere anche per richiedere la consegna a domicilio di farmaci. Intanto anche a Sedico è iniziato lo spazzamento massivo delle strade che viene eseguito da Valpe ambiente. L'amministrazione comunale assicura i cittadini che tale attività viene svolta seguendo scrupolosamente le indicazioni dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

E.P.

