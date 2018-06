«A scuola si studi educazione alla cittadinanza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Imparare tra i banchi di scuola i valori della Costituzione e i principi del diritto, l'educazione ambientale e quella alimentare, l'uso corretto dei social network e il rispetto della legalità. L'educazione alla cittadinanza potrebbe infatti diventare una vera e propria materia curriculare, con un'ora a settimana e tanto di voto finale. Parte la raccolta di firme per portare in Parlamento la proposta di legge depositata ieri in Corte di Cassazione dal sindaco di Firenze Dario Nardella (nella foto). Padre di tre figli, di 4, 7 e 10 anni, e...