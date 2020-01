A scuola con le Frecce, coinvolti 20mila ragazzi

Impegno, lavoro di squadra, lealtà, spirito di sacrificio, senso del dovere, valorizzazione del merito: sono i valori che Fondazione Friuli e Frecce Tricolori intendono diffondere tra i giovani promuovendo anche quest'anno un «viaggio» in otto tappe tra le scuole medie e superiori delle province di Udine e Pordenone per raccontare, attraverso la voce dei piloti della Pattuglia acrobatica nazionale, qual è il modello di vita e di lavoro che sta dietro agli eccellenti risultati della Pan. Il progetto, il primo che la Fondazione presenta nell'appena avviato 2020, è stato illustrato ieri nella sede dell'ente. Gli incontri, definiti «briefing motivazionali», cominceranno il 21 gennaio, per concludersi il 17 marzo e coinvolgeranno le scuole di primo e secondo grado di San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Pordenone, Tolmezzo, Casarsa della Delizia, San Daniele, Udine e Lignano, per complessivi 2mila giovani. Nel 2020 l'iniziativa compie 10 anni con un'immutata dedizione da parte dei soggetti promotori e «una crescita continua della soddisfazione ha sottolineato il presidente Morandini -, sia per l'entusiasmo con cui i giovani reagiscono di fronte a questo incontro, sia per l'accoglienza che la Pattuglia incontra sui territori dove arriva».

