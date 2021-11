Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN COMELICOSAN PIETRO Per contenere il covid19, l'intero plesso scolastico di San Pietro è chiuso da oggi fino a martedì compreso. L'estrema misura è stata assunta dal sindaco, Manuel Casanova Consier, che ha firmato un'apposita ed urgente ordinanza come rafforzamento delle misure di contenimento alla diffusione dell'epidemia. A casa restano tutti gli alunni dall'asilo alle medie, passando per le elementari. L'atto è stato siglato dopo...