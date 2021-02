L'INIZIATIVA

VENEZIA Lo scatto della resilienza. È stato chiamato così, simbolicamente, il flash mob che ieri mattina ha coinvolto una cinquantina di veneziani rigorosamente in maschera, per l'iniziativa lanciata da Confartigianato Venezia attraverso un tam tam via social. Troppo carico di significato il raduno organizzato all'ombra del paron de casa per lasciarsi intimorire, in una giornata in cui in tempi normali, senza pandemia a fare da sfondo, ci sarebbe stato l'attesissimo volo dell'Angelo. Tra folla riunita in Piazza e applausi.

Si può dire che la neo iniziativa abbia dato il via ufficiale a quello che è stato definito il Carnevale dei veneziani che, sostenuto da alcune realtà cittadine quali Venessia.com, Behind Venice, Generazione 90 e Venice Calls, è nato da una motivazione chiara: supportare l'artigianato artistico e tradizionale veneziano in un periodo di crisi. Basti pensare che attività come queste fiore all'occhiello della città stanno registrando in media l'80% in meno dei ricavi. Una difficoltà palpabile, rivelata anche dalle botteghe semi deserte da ormai quasi un anno e dalle numerose serrande abbassate. Lo sottolinea Gianni De Checchi, direttore Confartigianato Venezia, ricordando come gli artigiani aderenti all'iniziativa abbiano realizzato un piccolo catalogo per «un mascheramento base» a prezzi contenuti. Per ottenere tricorno, bauta e mantello a 20 o 25 euro al massimo, ai veneziani basterà presentare in negozio la propria carta d'identità o tessera imob. E l'invito è quello di girare per calli e campi indossando proprio i costumi della tradizione, postando poi una foto su Instagram. «Questo scatto della resilienza dice il direttore non può che portare con sé una riflessione legata al rilancio di Venezia. Cosa abbiamo imparato dalla lezione del Covid che ci ha lasciato senza turisti, dopo averne avuti in grande quantità? Questa è la domanda che la città deve porsi e sulla quale non notiamo grandi risposte».

E continua: «Venezia ha bisogno di un futuro parzialmente diverso rispetto al passato». Di una storia rinnovata, trasformata, fatta di un turismo minore nei numeri ma migliore nella qualità. In cui vi siano «più arte, cultura, bellezza e residenza». Il che significa attenzione agli affitti per agevolare ceto medio e giovani coppie che vogliano vivere in centro storico. Allo scatto, immortalato da Simone Padovani, erano presenti in molti, uniti dallo stesso spirito: oltre all'assessore al Commercio, Costalonga, gli artigiani insieme ai loro familiari e alcuni membri delle realtà cittadine unitesi al progetto.

Marta Gasparon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA