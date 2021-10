Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I CINEMASAN DONÀ DI PIAVE Il cinema Don Bosco continua con la capienza dimezzata. Nonostante da lunedì sia venuto meno l'obbligo del distanziamento in sala, i Salesiani hanno deciso che dopo due anni qualcuno potrebbe sentirsi a disagio con un cambiamento così veloce. «Ci siamo resi conto che per qualcuno può trattarsi di una modifica alle abitudini troppo veloce spiegano i gestori - Soprattutto per le persone più fragili, tornare al...